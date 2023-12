Ucraina: Zelensky, situazione attuale al fronte non è critica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione sul fronte ucraino non è critica, anche se d'inverno le operazioni di avanzamento e di difesa rallentano. Ad affermarlo è stato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, intervenendo ad una conferenza stampa ad Oslo a seguito dell'incontro con i leader di Norvegia, Danimarca, Svezia, Finlandia e Islanda. Zelensky ha ribadito che le forze russe non hanno ottenuto successi al fronte quest'anno e la maggior parte delle truppe russe si trova nella parte orientale dell'Ucraina. "In inverno, tutto rallenta per molte ragioni, stiamo parlando della difesa dell'est dello Stato, perché la maggior parte delle truppe della Federazione Russa sono concentrate lì (...) Si tratta di centinaia di migliaia di militari. Pertanto, la cosa più importante è trattenerli e distruggerli", ha sottolineato il presidente. Zelensky ha aggiunto che nel 2023 l'Ucraina ha avuto successo nel Mar Nero. "Per quanto riguarda la vittoria, tutti parlano di un grande successo in mare (...) il Mar Nero è stato sbloccato, la flotta russa è stata espulsa dal Mar Nero. Dobbiamo prepararci per le prossime operazioni", ha concluso il leader ucraino. (Kiu)