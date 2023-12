Salute: Mastrolitto (Campus Bio-medico), modello "One health" rientra nella nostra filosofia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È davvero un grande onore oggi “parlare di One health, che rientra nella filosofia e nella mission del Campus Bio-medico in una speciale ricorrenza che è il 30mo anniversario. One Health è in linea con la storia del campus, i suoi primi trent’anni, ma anche in linea con il piano di sviluppo del Campus Bio-medico dei prossimi trent’anni vocati al One health con il nostro social green masterplan al 2045: un piano di iniziative sociali e ambientali strettamente connesse alle attività proprie del campus biomedico di didattica e ricerca scientifica e cura della persona". Lo ha detto il direttore generale del Campus Bio-Medico Spa, Domenico Mastrolitto, in occasione della presentazione del rapporto "Campus Bio-Medico One health" durante l'evento dal titolo "Salute e Sostenibilità Sociale, Economica e Ambientale" nella Sala Capitolare al Senato. I dati del rapporto, ha aggiunto il direttore, “li commentiamo come uno sprone ad andare avanti in questa direzione con nuovi servizi, nuovi spazi, delle infrastrutture green vocate alla socialità intergenerazionale per mettere insieme diverse categorie, diverse età e diverse classi sociali in un unicum, in cui anche la natura può fare da protagonista e da collante tra la città e una riserva molto bella. Il Campus biomedico spazia da un asilo in legno per 200 bambini all’attività del centro Alberto Sordi per anziani, un hospice che cura e accompagna i malati più terminali, e il policlinico con i ragazzi universitari. Tenere tutto insieme è la ricetta vincente e noi continueremo in questa direzione per il nostro futuro”, ha concluso Mastrolitto.(Rer)