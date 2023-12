Tim: Ciriani, partecipazione pubblica per scongiurare perdita controllo strategico rete tlc

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo ha seguito fin dall’inizio l’operazione di cessione della rete di Tim, rispettando l’autonomia dell’azienda, ma pretendendo che il controllo pubblico sulla rete nazionale - elemento assolutamente fondamentale per dare il via libera all’operazione – fosse garantito attraverso una presenza diretta del ministero dell’Economia e delle Finanze. La partecipazione pubblica “nasce proprio per scongiurare ogni rischio di perdita di controllo strategico della rete di telecomunicazioni e salvaguardare i lavoratori coinvolti”. Lo ha dichiarato il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, nel corso del question time alla Camera sulle iniziative per un urgente confronto con le organizzazioni sindacali del settore delle telecomunicazioni, anche in relazione alla decisione della vendita della rete Tim al fondo statunitense Kkr. “Per il governo la connettività è un obiettivo prioritario da realizzare in modo uniforme sul territorio nazionale, garantendo una alta competitività al settore delle Telecomunicazioni e salvaguardando al contempo i livelli occupazionali”, ha sottolineato Ciriani, che ha aggiunto: “Altre iniziative dirette a tutelare i lavoratori coinvolti saranno vagliate nei momenti di confronto che il ministero del Lavoro – assieme al ministero delle Imprese e del Made in Italy – prevede di effettuare con regolarità”. (Rin)