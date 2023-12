Roma: due anni di commissione Mobilità, al via evento alla Casa della Città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha preso il via nella Casa della Città, trasparenza e partecipazione, in piazza Giovanni da Verrazzano a Roma, l'evento "Mobilità per Roma, due anni in movimento. La commissione capitolina si racconta". La conferenza, organizzata dal presidente della commissione capitolina Mobilità, Giovanni Zannola, sarà l'occasione per fare un bilancio degli ultimi due anni sul fronte della mobilità cittadina, e sul lavoro svolto dalla commissione. Interverranno - tra gli altri - l'assessore alla Mobilità di Roma Capitale, Eugenio Patanè; il presidente della commissione Mobilità di Roma Capitale, Giovanni Zannola; il presidente di Atac, Giovanni Mottura; il direttore generale di Atac, Alberto Zorzan; la presidente di Roma servizi per la mobilità, Anna Donati e il direttore generale di Roma servizi per la mobilità, Luca Avarello. (Rer)