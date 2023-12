Generali: Carlo Ferraresi nominato presidente del Cro Forum

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Carlo Ferraresi, Generali Group chief risk officer, è stato nominato presidente del Cro Forum, organismo che raggruppa i chief risk officers di alcune fra le maggiori compagnie assicuratrici a livello europeo. Lo comunica Generali in una nota. Gli obiettivi del Cro Forum, istituito nel 2004 e di cui Generali è tra i membri fondatori, sono la promozione della diffusione delle migliori prassi nella gestione del rischio tramite la pubblicazione di paper tematici, l’allineamento tra l’evoluzione del settore assicurativo e i requisiti normativi e regolamentari ed il monitoraggio e l’approfondimento dei rischi emergenti e di lungo termine. Carlo Ferraresi ha ricoperto dal 2022 il ruolo di vice presidente del Cro Forum, contribuendo all’identificazione ed alla gestione dei potenziali rischi emergenti per il settore assicurativo, in particolare di quelli geopolitici, e alla conseguente definizione degli indirizzi strategici attraverso le migliori pratiche di gestione del rischio. (Com)