Roma: controlli nel quartiere Zodiaco ad Anzio, 4 arresti per droga e 3 denunciati

Il contrasto allo spaccio della droga fatta dai carabinieri ad Anzio ha portato all'arresto di 4 persone presso il quartiere Zodiaco. I militari hanno effettuato controlli coadiuvati dal personale dell'Enel e, oltre agli arresti, hanno denunciato tre persone per furto di energia elettrica. Gli arresti sono scattati durante la perquisizione in un appartamento di una palazzina in via dei Pesci, dove sono state trovate due donne e due uomini, tutti di origini romene, trovati in possesso di diverse dosi di crack e di hashish. I militari hanno provveduto a rimuovere il portone d'ingresso di una delle palazzine del quartiere realizzato a protezione dell'attività di spaccio, coprendolo con delle lamine di ferro e creando uno sportello per consentire lo scambio droga e denaro.