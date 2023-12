Roma: controlli nel quartiere Zodiaco ad Anzio, 4 arresti per droga e 3 denunciati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il personale dell’Enel ha verificato numerosi contatori allacciati abusivamente alla fornitura elettrica: di conseguenza i carabinieri hanno denunciato in stato di libertà tre persone per furto aggravato di energia elettrica. I militari hanno inoltre rinvenuto, e restituito ai legittimi proprietari, due motocicli risultati rubati. Sono in corso ulteriori accertamenti sulle auto abbandonate, rinvenute sul posto.Si precisa che il procedimento è nella fase delle indagini preliminari, per cui gli indagati sono da ritenersi innocenti fino ad eventuale sentenza definitiva. (Rer)