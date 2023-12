Cop28: Fratoianni (Avs), passo in avanti ma non mi pare accordo storico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo sulla Cop28 a Dubai è "un passo in avanti, certo", ma "non mi pare un accordo storico". Lo ha detto il segretario nazionale di Sinistra italiana e parlamentare dell'Alleanza Verdi Sinistra, Nicola Fratoianni, intervenendo alla trasmissione "L'aria che tira", su La7. "Stiamo parlando di una gigantesca questione, forse della questione più grande del nostro tempo, dell'emergenza climatica e della necessità di individuare strategie, politiche, tempi e vincoli in grado di opporre a questa crisi climatica una via d'uscita che salvi il nostro pianeta. La transizione ecologica ha un costo, certo, ma chi dovrebbe pagare questo costo - ha proseguito il leader di Si - non possono essere sempre i più deboli e fragili, perché c'è qualcuno che inquina molto di più e guadagna su quello inquinamento enormi fortune". "Chi subisce gli effetti estremi dei cambiamenti climatici è per lo più chi vive in condizione di maggior fragilità. Il ministro Pichetto Fratin, che se è andato in anticipo dal Cop28, conferma nient'altro quello che questo governo ha fatto e sta facendo: vogliono fare dell'Italia un hub energetico. Un hub del gas in un momento in cui l'Italia dovrebbe fare esattamente il contrario, fare cioè dell'Italia un gran hub energetico sulle energie rinnovabili. Qui siamo di fronte a scelte politiche precise, ieri i giornali della destra, e li ho sventolati nell'aula di Montecitorio ieri sera di fronte alla presidente Meloni, titolavano 'flop della svolta green', 'per fortuna avremo ancora la benzina'. Questa è l'idea di un pezzo della politica del nostro Paese", ha concluso Fratoianni.(Rin)