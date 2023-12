Francia-Polonia: Parigi accoglie positivamente elezione Tusk, vogliamo collaborare su sfide Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Francia accoglie positivamente l'elezione di Donald Tusk a primo ministro della Polonia. È quanto si legge in un comunicato diffuso dal ministero degli Esteri di Parigi. La Francia collaborare in modo stretto "con la Polonia per far fronte alle sfide poste all'Unione europea, soprattutto la guerra condotta dalla Russia contro l'Ucraina o ancora la transizione energetica, la protezione dello Stato di diritto, la difesa e la questione migratoria", si legge nella nota. (Frp)