Superbonus: appello per proroga da Comune Milano, sindacati e imprenditori

- In questi giorni si sta discutendo della possibilità di prorogare la presentazione dei documenti amministrativi legati al bonus del 110 per cento, "noi crediamo che sia fondamentale affrontare anche la questione della sicurezza sul lavoro e nei cantieri. La scadenza perentoria del 31 dicembre sta forzando migliaia di cantieri ad accelerare le ultime lavorazioni con il rischio che vengano meno le necessarie attenzioni legate alle normative su sicurezza e legalità per di più in giorni solitamente dedicati alle feste". Lo comunicano in una nota Catia Calabretta di Fillea Cgil Milano, Alessia Cappello assessore allo sviluppo economico e politiche del lavoro del Comune di Milano; Salvatore Cutaia, Segretario Generale FenalUIL Milano Cremona Lodi Pavia; Attilio Dadda, Presidente Legacoop Lombardia; Regina De Albertis, Presidente Assimpredil Ance; Stefano Fugazza, Presidente Unione Artigiani della Provincia di Milano; Enrico Vizza, Segretario Generale UIL Milano Lombardia ; Alem Gracic, Segretario generale Filca Cisl Milano Metropoli; Vincenzo Greco, Segretario Cgil Milano; Pierfrancesco Maran, assessore alla casa e piano quartieri del Comune di Milano; Matteo Reale, Presidente CNA Milano; Sabria Sharif, Segretario Cisl Milano Metropoli con delega a Salute e Sicurezza. "Purtroppo nel Paese gli infortuni sul lavoro si ripetono ancora, anche nella nostra avanzata Regione - continua la nota -. Crediamo che una proroga di qualche settimana che permetta l'ultimazione dei lavori non infici in alcun modo la chiusura del bonus 110 per cento ma consenta alle imprese ed ai lavoratori di operare con la necessaria serenità e senza forzature che potrebbero avere conseguenze nefaste sulle persone". E conclude: "Invitiamo quindi il Parlamento a valutare una proroga di qualche giorno sull'ultimazione dei lavori che consenta di evitare inopportuni rush finali e di concludere i cantieri con la necessaria serenità nel rispetto delle misure di sicurezza e legalità". (Com)