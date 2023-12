Istat: Rizzetto (Fd'I), da governo Meloni misure concrete per crescita Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo anni di precarietà e di sussidi senza controlli, oggi le politiche attive del governo Meloni hanno stimolato l'incrocio tra domanda e offerta di lavoro e ridato dignità ai lavoratori. Lo ha dichiarato il presidente della commissione Lavoro della Camera, Walter Rizzetto, di Fratelli d'Italia, commentando i dati Istat. "Il mercato del lavoro continua a mostrare un andamento positivo. Nell'ultimo trimestre il numero degli occupati si è attestato a 23 milioni 598 mila, con un aumentato di 65 mila unità, che corrisponde ad un +0,3 per cento rispetto al secondo trimestre 2023. In un anno abbiamo avuto +481 mila occupati, che vuol dire +2,1 per cento rispetto al terzo trimestre 2022". "Proseguiamo su questo percorso di misure concrete per la crescita dell'Italia, con l'obiettivo di fare ancora di più e meglio per i lavoratori e gli italiani", ha concluso. (Rin)