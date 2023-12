Romania: incontro ministri Interno di Romania, Bulgaria e Austria, focus su adesione Schengen

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un incontro con i suoi omologhi di Austria e Romania, il ministro dell'Interno bulgaro Kalin Stojanov ha affermato che la Bulgaria insiste per la piena adesione allo spazio Schengen di libera circolazione senza frontiere, non solo per i viaggi aerei. Lo ha riferito l'ufficio stampa del ministero dell'Interno di Sofia con un comunicato. I tre ministri si sono incontrati lunedì in Slovenia, durante la conferenza ministeriale del Forum di Salisburgo. Stojanov ha dichiarato: "La Bulgaria e la Romania hanno soddisfatto tutti i criteri per la piena adesione a Schengen, e i risultati dell'ultima missione in Bulgaria effettuata da esperti degli Stati membri, tra cui Austria e Paesi Bassi, lo hanno dimostrato ancora una volta". (Rob)