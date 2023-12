Sicurezza stradale: Salvini, morti e feriti dazio inaccettabile, 75 milioni per guard-rail

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione Trasporti della Camera “sta portando avanti l’esame del ddl sulla sicurezza stradale che contiene novità per ridurre il numero di morti e feriti che sono un dazio inaccettabile”. Lo ha dichiarato il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, nel corso del question time alla Camera sulle iniziative volte a potenziare la sicurezza stradale, con particolare riguardo alla circolazione dei veicoli a due ruote. “Anche la mobilità dolce, per una questione di sicurezza, deve essere soggetta a regole chiare. Il trasporto con bicicletta è una risorsa importantissima per le nostre città e il turismo: non possiamo rischiare che è a esser emessa in gioco sia la vita dei ciclisti con improvvisate piste ciclabili. Nel nuovo codice della strada stiamo mettendo tutte le norme per tutelare i ciclisti. Le due ruote a motore il ddl prevede lo stanziamento dei primi 75 milioni di euro per i guard-rail salvavita”, ha aggiunto. (Rin)