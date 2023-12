Torino: tre progetti europei per la sperimentazione da 1,5 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gestione e prevenzione delle emergenze, mobilità automatizzata e connessa e pianificazione urbana: sono i temi al centro di tre progetti europei (5g4lives, Envelope e Tips4ped) da 1,5 milioni di euro che vedranno la Città di Torino protagonista nella ricerca di soluzioni e nella sperimentazione di modelli replicabili per raggiungere gli obiettivi della Unione Europea per il 2030 in materia di ambiente, energia e clima. "Si tratta di progetti che rappresentano un passo significativo verso l’evoluzione delle reti e dei servizi intelligenti che attestano il ruolo di primo piano assunto da Torino quale hub di sperimentazione e innovazione in ambito climatico - hanno affermato le assessore di Torino Chiara Foglietta e Gianna Pentenero -, esempio virtuoso per tutte le altre città europee anche nell'utilizzo delle nuove tecnologie nel percorso di transizione ecologica e digitale", hanno concluso. (Rpi)