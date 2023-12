Roma: Villa Celimontana, giunta approva progetto di riqualificazione da 2 milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giunta di Roma ha approvato il progetto di fattibilità tecnico economica, presentato con una delibera dall'assessora all'Ambiente e Ciclo dei rifiuti Sabrina Alfonsi, relativo agli interventi di riqualificazione di Villa Celimontana. Il progetto, che prevede un finanziamento di 2 milioni di euro, è incentrato su una riqualificazione del parco nella sua complessità con l'obiettivo di migliorarne l'accessibilità e la fruizione pubblica e si articola in una serie di interventi sul patrimonio vegetazionale, affiancati da altre opere dedicate alla verifica degli impianti, al rifacimento dei viali ammalorati e delle bordature, al ripristino di vasche e fontane, al restauro di manufatti artistici e installazione di nuove panchine e di segnaletica informativa e didattica. I lavori saranno avviati nella primavera 2024 per concludersi entro il 2025. (segue) (Com)