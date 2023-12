Roma: Villa Celimontana, giunta approva progetto di riqualificazione da 2 milioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto suddivide la villa in zone ritenute omogenee e significative per caratteristiche funzionali e formali: l'area del Giardino inglese, il Viale Spellman e viale delle Muse, l'area del Belvedere, l'area adiacente al Villino Mattei, il giardino nuovo e l'area giochi. Per quanto riguarda il patrimonio arboreo in queste aree sono previsti, in particolare, interventi di rimozione delle ceppaie e di abbattimento degli alberi a fine ciclo vita, la bonifica selettiva della vegetazione infestante, la potatura lungo tutto il viale delle Muse e la ricostituzione del patrimonio vegetazionale e dei filari di lecci e cipressi lungo i viali e intorno all'area ludica con la messa a dimora di nuove alberature. E' prevista, inoltre, la piantumazione di specie arboree esotiche di pregio di storicamente presenti nella villa, la ricostituzione dell'assetto originale delle siepi e la sistemazione dell'aiuola con la fontana del sarcofago. (segue) (Com)