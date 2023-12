Roma: Villa Celimontana, giunta approva progetto di riqualificazione da 2 milioni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Su tutta l'area della villa saranno effettuati interventi di verifica delle condizioni fitostatiche e di potatura delle alberature, di trattamenti contro i parassiti e di rifacimento delle superfici a prato. Quanto agli interventi strutturali, sono previste opere di riqualificazione dei viali ammalorati e delle bordature in tufo delle aiuole, la realizzazione di un impianto di irrigazione e la ricostruzione della pista per bambini con materiali eco-compatibili e adeguati agli standard di sicurezza. Saranno effettuati interventi di restauro del Tempietto neogotico, delle fontane artistiche nell'area del boschetto inglese, del Viale Spellman e sul terrazzamento a destra del Tempietto. Verrà, infine, reintegrato l'arredo scultoreo mediante la collocazione di copie e saranno installate panchine in ferro e allestita una nuova rete di pannelli informativi sugli aspetti storici e botanici della villa e mappe tattili per non vedenti. (segue) (Com)