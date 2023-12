Roma: Villa Celimontana, giunta approva progetto di riqualificazione da 2 milioni (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con questo progetto si aggiunge un ulteriore importante tassello al grande lavoro intrapreso per la riqualificazione delle ville storiche della città - dichiara l'assessore Alfonsi -. Un progetto di grande qualità, che ha l'obiettivo di una complessiva riqualificazione di Villa Celimontana con interventi di rigenerazione del suo patrimonio arboreo e botanico, di sistemazione dell'assetto interno e di restauro architettonico degli edifici, delle fontane e degli elementi ornamentali per restituirla alla piena fruibilità della cittadinanza e ripristinarne il grande pregio paesaggistico. Questo insieme di interventi si aggiunge a quelli già avviati con il progetto di riqualificazione vegetazionale e dei percorsi del clivio nel settore sud-occidentale della villa, finanziato con 1,2 milioni di euro, i cui lavori si concluderanno nei primi mesi del 2024. Con il futuro progetto che riguarderà la riqualificazione del Clivo di Scauro, nella zona settentrionale della villa, per il quale sono previsti fondi del Giubileo per circa 2 milioni di euro, su Villa Celimontana saranno complessivamente oltre 5 milioni gli investimenti per la completa rigenerazione di una delle più belle ville storiche di Roma", conclude Alfonsi. (Com)