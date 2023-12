Sicurezza stradale: Salvini, in definizione iter adozione decreto su uso autovelox, in Conferenza unificata entro fine mese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti “sta procedendo a definire l’iter di adozione del decreto attuativo delle modalità di uso e collocazione degli autovelox che è in elaborazione da 13 anni e che conto di portare in conferenza unificata entro al fine del mese”. Lo ha dichiarato il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, nel corso del question time alla Camera sulle iniziative in merito alle relazioni degli enti locali aventi ad oggetto l'ammontare dei proventi delle sanzioni per infrazioni al codice della strada. “Nel 2022 hanno presentato la relazione 7.216 comuni, non l’hanno presentata 685 comuni, mentre l’hanno presentata incompleta 169 comuni. L’ammontare degli introiti derivanti dalle sanzioni per violazione del codice della strada risulta pari a 2,7 miliardi di euro. Dobbiamo porre fine al far west degli autovelox, la cui installazione e segnalazione devono essere riportati entro binari attuativi chiari ed omogenei”, ha aggiunto. (Rin)