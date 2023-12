Regno Unito: ministero Esteri annuncia nuove sanzioni contro i leader di Hamas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri del Regno Unito ha annunciato una seconda serie di sanzioni contro i leader del movimento islamista palestinese Hamas e della Jihad islamica palestinese, in seguito all'attacco del 7 ottobre contro Israele. In un'azione coordinata con gli Stati Uniti, vengono imposte sanzioni a sette dei principali leader dei due gruppi, interrompendo l'accesso ai finanziamenti e imponendo restrizioni sui viaggi. Il ministro degli Esteri britannico, David Cameron, ha dichiarato: "Hamas non può avere futuro a Gaza. Le sanzioni odierne contro Hamas e la Jihad islamica palestinese continueranno a tagliare loro l'accesso ai finanziamenti e a isolarli ulteriormente". "Continueremo a lavorare con i partner per raggiungere una soluzione politica a lungo termine in modo che israeliani e palestinesi possano vivere in pace" ha concluso Cameron. (Rel)