Trasporti: Zannola (Pd), sfida Roma accessibile si vince con governance collettiva

- La sfida di un Roma accessibile si vince con la governance collettiva. Lo ha detto il presidente della commissione Mobilità di Roma Capitale, Giovanni Zannola del Pd, intervenuto in apertura dei lavori all'evento "Mobilità per Roma, due anni in movimento. La commissione capitolina si racconta". L'evento di oggi "vuole far parlare le voci di chi ogni giorno prova a vincere la sfida di una Roma accessibile, sostenibile, e infrastrutturata" e "quello che mi ha portato a organizzarlo è la profonda convinzione che la città e le sfide non le vince il singolo ma una governance collettiva". "Questo evento vuole raccontare il lavoro della commissione capitolina Mobilità: che compiti ha e come lavora attraverso i protagonisti della mobilità di Roma", ha spiegato. "L'obiettivo della commissione è quello di indirizzo, controllo e verifica - ha aggiunto -. Oltre a questo, però, le commissioni organizzano riunioni e sopralluoghi" ma anche "Tavoli per fare da raccordo su varie questioni. Crediamo infatti - ha sottolineato - che fare incontrare le istanze dei territori con chi ci lavora e ci vive sia fondamentale". La commissione, inoltre, "lavora sul tema della sicurezza stradale e della mobilità sostenibile - ha concluso - che sono temi che dobbiamo affrontare con forza perché sulla sicurezza abbiamo dati preoccupanti e lo sforzo messo in campo deve essere ampliato", ha concluso Zannola. (Rer)