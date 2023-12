Legge Bilancio: Alfieri su tassa salute su frontalieri, grazie a battaglia Pd, da governo parziale marcia indietro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come gruppo del Partito democratico avevamo nei giorni scorsi denunciato la tassa sulla salute a carico dei frontalieri. Una proposta calata dall'alto dal governo Meloni Salvini, che ci siamo trovati nella legge di bilancio. Un balzello che potrebbe impattare tra i 2.000 fino ad oltre i 3.000 euro di esborso annuo. Il tutto senza convocare il tavolo sul frontalierato che abbiamo istituito nella passata legislatura per coinvolgere sindacati e sindaci dei territori di confine. Ora la maggioranza, sotto pressione delle nostre proteste e della presentazione dei nostri emendamenti, fa una parziale retromarcia con un emendamento dei relatori". Lo dichiara Alessandro Alfieri, capogruppo Pd in commissione Esteri e senatore lombardo. "Emendamento che prevede un tetto minimo alla tassa di 360 euro annuali per i redditi più bassi e un tetto massimo di 2.280 euro, comprensivi dei familiari a carico. Un passo in avanti, che non risolve ancora molte delle criticità da noi sollevate, a partire dal mancato coinvolgimento delle parti sociali e delle istituzioni territoriali. Come Partito democratico continueremo a dare battaglia in Parlamento", conclude. (Rin)