Trasporti: Zannola (Pd Roma), rimodulazione fondo nazionale battaglia fondamentale

- La rimodulazione del fondo nazionale trasporti "è una battaglia fondamentale che chiunque vive le politiche della mobilità della città non può non condividere". Lo ha detto il presidente della commissione Mobilità di Roma Capitale, Giovanni Zannola del Pd, intervenuto in apertura dei lavori all'evento "Mobilità per Roma, due anni in movimento". La mozione è attualmente in discussione in Assemblea capitolina che "ha intenzione di votarla con una condizione di accordo che va oltre la maggioranza", ha spiegato. "La richiesta che faremo al governo in modo trasversale, infatti, è quello di restituire a Roma la dignità di una Capitale come la nostra grazie a un fondo pubblico del trasporto adeguato alla città, che ci permetta di stressare meno l'azienda di trasporto pubblico di Roma e i cittadini", ha concluso Zannola. (Rer)