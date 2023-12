Nucleare: Gasparri, FI favorevole, no ad ambientalisti da operetta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Noi vogliamo più energia. Forza Italia fa dell'energia nucleare una priorità perché più energia vuol dire meno povertà, più lavoro e più indipendenza. Non dobbiamo inseguire un giorno i russi e l'altro gli algerini, a maggior ragione perché i buoni di oggi potrebbero essere i cattivi di domani. E insieme al nucleare ben vengano le energie alternative per il contributo che possono dare. Con buona pace di chi pensa che il futuro dell'umanità dipenda dall'imbrattamento dei monumenti o dall'inquinamento del Canal grande, perché noi da questi ambientalisti da operetta, che non difendono né l'ambiente né il futuro, non ci facciamo impressionare". Lo ha detto il senatore e capogruppo di Forza Italia Maurizio Gasparri intervenendo in Aula durante le dichiarazioni di voto sulle comunicazioni della presidente del Consiglio in vista del Consiglio europeo. (Rin)