Israele: Maiorino (M5s), Meloni risponda su armi invece di nascondersi

- "Presidente Meloni, se Conte ha firmato commesse di armi destinate a Israele, lo ha fatto ovviamente prima che Israele entrasse in guerra. Risponda piuttosto alla nostra domanda: le commesse, anche quelle già autorizzate, sono ora tutte ferme o no? Risponda, invece di nascondersi". Lo ha detto la senatrice Alessandra Maiorino, vicepresidente del gruppo M5s in Senato, intervenendo in Aula in dichiarazione di voto sulle comunicazioni della presidente Meloni in vista del Consiglio europeo.(Rin)