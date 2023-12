Lavoro: Calderone, continua andamento positivo occupazione, continuare in questa direzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Continua l’andamento positivo dei dati sull’occupazione in Italia: nel terzo trimestre 2023, gli occupati aumentano in termini congiunturali di 65 mila unità. Una crescita anche in termini tendenziali (+481 mila su anno) che dimostra come dobbiamo continuare in questa direzione mettendo in connessione domanda e offerta di lavoro, puntando sulla formazione e sulla valorizzazione delle competenze". Lo ha detto il ministro del Lavoro Marina Calderone commentando l’ultimo rapporto Istat - Istituto Nazionale di Statistica. (Rin)