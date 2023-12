Sanità: Fondazione Roma, 2,5 milioni al Bambino Gesù per due nuovi progetti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un nuovo robot per aiutare i bambini a tornare a camminare e un macchinario essenziale per la diagnostica avanzata dei tumori. Sono i due progetti che l'ospedale pediatrico Bambino Gesù potrà realizzare grazie alla donazione della Fondazione Roma, che ha stanziato a questo scopo la cifra di 2,5 milioni di euro. Il dispositivo robotico per la riabilitazione motoria verrà installato nella sede di Palidoro, sul litorale laziale, mentre la Pet–tac di ultima generazione sarà collocata nella sede centrale del Gianicolo, a Roma. "Ancora una volta – commenta il presidente del Bambino Gesù Tiziano Onesti – la Fondazione Roma si è dimostrata generosa e lungimirante andando a finanziare progetti dall'alto valore innovativo e assistenziale". "Grazie al Bambino Gesù – afferma il presidente della Fondazione Roma Franco Parasassi – per l'impagabile lavoro che svolge con dedizione ed estrema professionalità a favore della salute dei pazienti più piccoli e fragili". (segue) (Com)