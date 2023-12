Sanità: Fondazione Roma, 2,5 milioni al Bambino Gesù per due nuovi progetti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo progetto finanziato dalla Fondazione Roma è un sofisticato macchinario per il trattamento riabilitativo delle patologie congenite e acquisite del sistema nervoso e muscolo scheletrico. Si chiama "Lokomat" e viene utilizzato nei centri nazionali e internazionali di riabilitazione più avanzati per migliorare il cammino e rafforzare l'autonomia del bambino con disabilità neurologica, aumentando di fatto la qualità della vita. "Esprimiamo la nostra più profonda soddisfazione – afferma il presidente della Fondazione Roma Franco Parasassi – per questo nuovo importante intervento ad alto tasso di innovazione a favore dell'Ospedale Bambino Gesù, il più grande policlinico e centro di ricerca pediatrico in Europa con ben 6 poli di ricovero e cura che coprono tutte le specialità mediche e chirurgiche, perché consolida e conferma una lunga storia di collaborazione, che ha prodotto risultati di grande rilievo sotto il profilo dell'aggiornamento tecnologico per la diagnostica e per la riabilitazione dei bambini. Il progetto di ampliamento e rinnovamento della Medicina nucleare e l'acquisto del Lokomat, per la riabilitazione motoria, brillantemente già utilizzato per il MarLab di Santa Marinella, rispondono alle attuali esigenze cliniche che non possono più prescindere dalla diagnostica Pet–Tc, e dotano la struttura di eccellenza in campo pediatrico della più avanzata tecnica di neuro riabilitazione per la facilitazione e l'eventuale recupero della deambulazione. Entrambe queste tecnologie segnano un passo importante nell'innovazione clinica e contribuiranno in modo sostanziale allo sviluppo della ricerca scientifica. Come Fondazione Roma siamo orgogliosi di contribuire a potenziare le capacità e l'efficienza nella diagnostica e nella cura pediatrica del Bambino Gesù, perché questo si traduce in un servizio più rapido e di alta qualità a vantaggio dei più piccoli e delle loro famiglie", conclude. (Com)