Pakistan: Imran Khan nuovamente incriminato per divulgazione di segreti di Stato

- L’ex primo ministro del Pakistan, Imran Khan, è stato nuovamente incriminato per la divulgazione di segreti di Stato, reato che avrebbe commesso al momento di rendere pubblico un cablogramma classificato inviatogli lo scorso anno dall’ambasciatore a Washington Asad Majeed Khan. Lo riferiscono i media locali, secondo cui il leader del Movimento per la giustizia del Pakistan (Pti) si è già dichiarato non colpevole rispetto alle accuse. In precedenza Khan aveva fatto notare come i contenuti del cablogramma, che a suo modo di vedere dimostravano l’esistenza di un complotto ordito dagli Stati Uniti per far cadere il governo a Islamabad, fossero già apparsi sui media prima che venissero resi pubblici da lui. In base alla Legge sui segreti ufficiali, l’ex premier potrebbe essere condannato a 14 anni di carcere. Assieme a Khan è stato incriminato anche il suo ex ministro degli Esteri, Shah Mahmood Qureshi. I due erano già stati incriminati lo scorso 23 ottobre per lo stesso caso, ma successivamente l’Alta corte di Islamabad aveva annullato il processo. Il leader pachistano, attualmente in carcere, è chiamato a difendersi in diversi altri casi giudiziari che, a suo giudizio, sono politicamente motivati e legati alla volontà delle autorità d’impedire un ritorno al potere del Pti in occasione delle elezioni del prossimo 8 febbraio. (Inn)