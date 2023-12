Cop28: Giansanti (Confagricoltura), accordo storico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, l'accordo raggiunto alla Cop 28 a Dubai "è storico perché, per la prima volta, è stato concordato un processo di transizione verso l'abbondono dei combustili fossili che sono responsabili di oltre il 70 per cento delle emissioni di gas ad effetto serra a livello globale. Un processo che è indispensabile per raggiungere senza incertezze e ritardi gli obiettivi già fissati nell'Accordo di Parigi". "Di grande importanza - aggiunge - anche l'obiettivo di triplicare la produzione di energie rinnovabili entro il 2030 e la chiara indicazione di rafforzare le iniziative per lo stoccaggio al suolo del carbonio. In quest'ottica, l'agricoltura e le foreste hanno un ruolo ancora più importante da svolgere". In Italia, ricorda Confagricoltura, viene già assorbito il dieci per cento delle emissioni annuali totali. Fanno parte della stessa partita sicurezza alimentare e lotta al cambiamento climatico. "Dai dibattiti svolti nel corso della Cop 28 - afferma Giansanti - sono emerse alcune indicazioni di rilievo, per rendere i sistemi agroalimentari più produttivi e sostenibili. Si tratta di indicazioni che, a nostro avviso, torneranno utili durante la presidenza italiana del G7". "Il raggiungimento dell'intesa alla Cop 28 è risultato difficile. Era scontato, ma la logica multilaterale è insostituibile, anche per tener conto della diversità delle situazioni economiche". Europa, Usa, Cina e India rappresentano il 60 per cento delle emissioni globali. Si sale al 70 per cento con Federazione Russa e Giappone. L'incidenza della Ue è inferiore al dieci per cento e continua a diminuire con una velocità superiore a quella degli Stati Uniti. (Com)