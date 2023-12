Sardegna: Quartu Sant'Elena, dalla Regione in arrivo 250mila euro contro rischio idrogeologico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C'è l'ok della Regione alle istanze presentate dall'amministrazione di Quartu Sant'Elena per la pianificazione di azioni di contrasto al dissesto idrogeologico nel territorio comunale. In arrivo 250 mila euro da parte degli Assessorati regionali alla Difesa dell'Ambiente e dei Lavori Pubblici destinati alla progettazione di opere di difesa del suolo in aree interessate dal rischio frana molto elevato e dal rischio inondazione massimo, ovvero Hi4. “Questo consentirà di progettare interventi di mitigazione del rischio frana e del rischio da inondazione” spiega l’assessore all'Ambiente e vicesindaco Tore Sanna. “I primi interventi, riguardanti il rischio frane, interessano il costone roccioso e quindi la difesa e messa in sicurezza della viabilità di via dei Castagni. Verranno realizzati muri paramassi e reti paramassi oltre ad opere accessorie per la messa in sicurezza del transito veicolare”, spiega Sanna. “Il secondo intervento, contro il pericolo di inondazioni, interessa un affluente del rio Su Pau, ovvero il riu Niu Crobu, dove saranno progettate opere di difesa idraulica a protezione di tutta l’area da via delle Zinnie sino ai rilevati arginali del rio Su Pau. Saranno realizzate opere di accumulo quali i dispositivi di derivazione della piena e canali e reti drenanti al fine di mitigare la pericolosità idraulica”. (segue) (Rsc)