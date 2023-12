Sardegna: Quartu Sant'Elena, dalla Regione in arrivo 250mila euro contro rischio idrogeologico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Un ulteriore intervento di difesa del suolo è previsto con l’annualità 2024 attraverso fondi dell’Assessorato regionale alla Difesa dell’Ambiente con un progetto di contrasto all’erosione costiera nell’area Sic di Bruncu de Su Monte Moru per un importo pari a 75 mila euro. Sono inoltre partiti i lavori di pulizia degli alvei che permetteranno di spendere le risorse degli anni precedenti e di programmare gli interventi futuri”. A tutto ciò si aggiunge un ulteriore finanziamento a favore del Comune di Quartu Sant’Elena da parte della Presidenza della Giunta per un importo di quasi 30.000 euro per la verifica dei canali tombati e degli attraversamenti stradali oltreché per progettare il piano comunale della manutenzione ordinaria e straordinaria del reticolo idrografico comunale. “Sul fronte del controllo del reticolo idrografico e delle acque piovane, l’ufficio comunale dell’Ambiente, protezione civile e transizione ecologica, sta continuando a lavorare per affrontare e risolvere il persistente problema dei deflussi urbani derivanti da piogge intense di breve durata notevolmente aggravatosi a seguito dei cambiamenti climatici”. (segue) (Rsc)