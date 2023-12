Sardegna: Quartu Sant'Elena, dalla Regione in arrivo 250mila euro contro rischio idrogeologico (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si tratta di attuare buone pratiche di gestione dell'acqua che mirino ad allineare una città come Quartu alle città Europee che attuano potenti sistemi di accumulo e riutilizzo delle acque piovane. In quest’ottica si pensa pertanto di realizzare moderni sistemi di drenaggio con i processi idrici naturali che fanno parte di una più ampia strategia di infrastrutture verdi. “A tal fine sarà studiato e sviluppato un programma di attuazione di questi progetti ecosostenibili relativi alla risoluzione del drenaggio delle acque piovane in aree urbane: si pensi a via Turati e via Marconi e in aree periurbane relativamente agli annosi problemi di via Taormina, Lago di Varese, Monte Acuto”. “Naturalmente – conclude l’assessore Sanna- è opportuno e necessario sottolineare come il costante contatto e la leale collaborazione con gli Assessorati regionali della Difesa dell’Ambiente e dei lavori Pubblici e dei loro rispettivi Uffici abbiano comportato questi positivi risultati che, auspichiamo, possano continuare nel tempo. (Rsc)