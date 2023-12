Sport: Abodi, in Italia non è ancora considerato utile per benessere individuale e collettivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo sport "nella nostra Nazione non si è ancora affermato nella sua utilità rispetto al raggiungimento del benessere individuale e collettivo”. Lo ha detto il ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi, a margine dell'evento in Senato intitolato "Salute e sostenibilità sociale, economica e ambientale", nel corso del quale è stato presentato il rapporto Campus Bio-Medico-One health. "L’obiettivo è il consolidamento del benessere individuale, collettivo e comunitario. La vita non si esaurisce negli effetti ma si trasferisce anche nel suo Dna e più una persona vive in modo sano, più questo benessere si trasferisce nel Dna anche nelle generazioni che verranno", ha concluso Abodi. (Rin)