- Questa mattina in una scuola di Rennes, in Francia, una studentessa di 12 anni ha tirato fuori un coltello e ha minacciato la sua professoressa durante una lezione di inglese. Lo riferisce il quotidiano "Ouest France". La docente sarebbe scappata gridando. Tutte le lezioni sono state poi interrotte e la professoressa è stata evacuata in lacrime. La minore è stata successivamente consegnata alla polizia. (Frp)