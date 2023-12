Torino: Lo Russo, alla Cop28 presentati progetti della nostra Città per clima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla conferenza sul clima, a cui Torino è stata invitata e ha partecipato insieme ad altre 150 città provenienti da oltre 50 paesi, abbiamo avuto l'opportunità di condividere le tante progettualità che come città con grande energia e determinazione stiamo mettendo in campo in questo ambito, e ribadire che noi comunque ci impegneremo a fare ancora di più. Lo scrive su Facebook il sindaco di Torino Stefano Lo Russo. "Le città e le aree urbane possono svolgere un ruolo molto importante in questa che è una delle sfide globali più grandi e possono essere traino e stimolo anche per i governi nazionali e le assemblee internazionali. Un ruolo che le città possono e devono giocare. E noi ci siamo. La Cop28 di Dubai si è conclusa con un accordo che vede tutti i paesi sottoscrittori impegnarsi a triplicare le capacità di energia rinnovabile e a raddoppiare il ritmo dei miglioramenti dell’efficienza energetica entro il 2030 - continua Lo Russo -. (segue) (Rpi)