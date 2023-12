Torino: Lo Russo, alla Cop28 presentati progetti della nostra Città per clima (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Previsto anche l’impegno ad accelerare le tecnologie 'zero carbon' e 'low carbon'. La parte più significativa e anche controversa riguarda la transizione verso l'abbandono dei combustibili fossili entro il 2050. Quest’ultimo è senza dubbio un passo importante, non scontato all’inizio della Conferenza e che dobbiamo considerare come un passaggio nella direzione giusta ma non di certo un punto di arrivo. Pensiamo che occorra fare di più, aumentare ancora di più l'impegno verso una maggiore sostenibilità, fondamentale per il bene del nostro pianeta", conclude Lo Russo. (Rpi)