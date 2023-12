Milano: De Corato (Fd'I), auguro serenità e felicità al Giudice Salvini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con oggi si chiude l'era del Giudice Salvini, un Magistrato che ho sempre apprezzato per la sua serietà, professionalità, onestà intellettuale e per il suo approccio pragmatico e lavorativo. A lui auguro tanta serenità e felicità per il suo immediato pensionamento". Lo comunica in una nota l'On. di Fratelli d'Italia, Riccardo De Corato, che sottolinea come Giudice Guido Salvini "ha sempre onorato il suo importante ruolo soprattutto in Procura a Milano e, al contrario di molti altri suoi colleghi, si è limitato sempre e solo a svolgere il proprio dovere, senza mai fare politica come ormai da decenni va di moda nella Magistratura". Salvini "lo ricorderò sempre in modo particolare perché, nella vicenda Ramelli, ebbe un ruolo strategico e fondamentale per la scoperta dei responsabili dell'omicidio del povero studente milanese" conclude.(Com)