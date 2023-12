Medio Oriente: Grandi (Unhcr), prevediamo ulteriori sfollamenti che minacciano la regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il conflitto in corso tra Israele e il movimento islamista palestinese Hamas potrebbe far aumentare gli sfollamenti in tutta la regione. Lo ha dichiarato l'Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, Filippo Grandi, durante il Global refugee forum in corso fino al 15 dicembre a Ginevra, secondo quanto si apprende dal profilo X (ex Twitter) dell'organizzazione. "Nella Striscia di Gaza si sta verificando una grande catastrofe umanitaria e finora il Consiglio di sicurezza non è riuscito a fermare la violenza", ha affermato Grandi, aggiungendo: "Prevediamo altre morti e sofferenze civili e anche ulteriori sfollamenti che minacciano la regione". Gli attacchi di Israele sulla Striscia di Gaza hanno causato lo sfollamento interno di circa l’85 per cento della popolazione. In conclusione, l’Alto commissario ha esortato la comunità internazionale a non perdere di vista le altre crisi umanitarie e la situazione dei rifugiati in tutto il mondo. (Res)