Yemen: fonti Usa, da Houthi due missili contro petroliera nel Mar Rosso

- Il movimento Houthi avrebbe lanciato oggi dalle aree in Yemen sotto il suo controllo due missili contro una petroliera in navigazione sul Mar Rosso, mancando il bersaglio. Lo riferisce l'emittente "Abc News" citando fonti statunitensi. La nave era entrata da poco nel Mar Rosso, diretta verso il Canale di Suez. L'episodio ha anche visto una nave militare Usa abbattere un drone partito dallo Yemen. Lunedì scorso il portavoce del Pentagono, Pat Ryder, aveva dato notizia di un missile da crociera anti-nave lanciato dagli Houthi in Yemen che aveva colpito un'altra nave commerciale nel Mar Rosso, la Mt Strinda, causando un incendio a bordo ma nessuna vittima. "Stiamo continuando a prendere la situazione nel Mar Rosso estremamente sul serio, non devono esserci dubbi su questo", aveva aggiunto Ryder, definendo le azioni degli Houthi "destabilizzanti, pericolose, una chiara violazione del diritto internazionale". (Res)