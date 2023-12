Cop28: Costa (M5s), su fossili accordo importante, ma non basta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'accordo firmato a Dubai è importante e segna finalmente una cesura, quella tra il prima e il dopo il mondo fossile. Ma non detta tempi ed è vago sulla roadmap: da questo punto di vista è inadeguato rispetto al meteorite che ci sta cadendo in testa. Però è il testo che ha messo insieme quasi 200 Paesi e dobbiamo partire da qui per fare ciascuno la propria parte". Lo afferma il vicepresidente della Camera e coordinatore del "Comitato Pianeta 2050" del Movimento cinque stelle, Sergio Costa. "Leggo dichiarazioni fuorvianti che inneggiano al nucleare e ai biocombustibili come strumenti per arrivare a emissioni net zero. Ebbene, non sono assolutamente centrali nell'accordo firmato. Non si interpreti a favore dei propri interessi politici, in maniera ideologica, un testo che è chiarissimo. Il governo deve agire subito: cancellando i piani pro fossili che renderanno l'Italia hub del gas per i prossimi decenni. Si dia il via al piano diffuso, consistente, deciso verso le rinnovabili e l'efficienza energetica, che nell'accordo sono individuate esplicitamente come le tecnologie chiave, quelle più economiche e disponibili oggi", conclude. (Rin)