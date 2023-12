Cultura: Latina e Gaeta in corsa per la Capitale italiana 2026

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra le dieci città in corsa per il titolo di Capitale italiana della Cultura 2026 ci sono anche Latina e Gaeta, nel Lazio, finaliste rispettivamente con i progetti "Latina bonum facere" e "Blu, il clima della Cultura". Lo ha deciso il ministero della Cultura che questa mattina ha reso nota la selezione dei dieci progetti, tra i 16 pervenuti, che accederanno alla fase finale. "C'è tanta soddisfazione ed entusiasmo", ha detto il sindaco di Gaeta, Cristian Leccese, interpellato da "Agenzia Nova". "Blu, il clima della Cultura" è un progetto "che avrà una ricaduta territoriale - ha sottolineato -. Questa, infatti, non è solo la candidatura di Gaeta ma di un territorio che va da Sabaudia a Minturno, e risale fino alla cosiddetta Valle dei Santi. Un progetto che accomuna 24 Comuni ufficialmente e ha un respiro molto ampio" e che "punta - ha aggiunto Leccese - a trasformare il territorio in un'ottica di unitarietà e sistema, per trasformare un territorio, che non ha nulla da invidiare alle altre aree turistiche italiane ed europee, in un brand nazionale e internazionale della cultura". (segue) (Rer)