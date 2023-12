Cultura: Latina e Gaeta in corsa per la Capitale italiana 2026 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Soddisfazione per il risultato raggiunto è stata espressa anche dal sindaco di Latina, Matilde Celentano. "Esprimo tutta la mia soddisfazione per questa bellissima notizia - ha commentato -. Un progetto al quale ho creduto fermamente, insieme all'assessore all'Urbanistica, Annalisa Muzio, sin dai primi giorni d'insediamento. Il risultato è frutto dello straordinario lavoro che abbiamo affidato all'architetto Daniela Cavallo, dell'agenzia PG&W, che in pochissimi giorni è riuscita a svelare le unicità di Latina in un dossier che si è rivelato strategico ai fini del concorso e non solo. Perché, come abbiamo sempre sostenuto, il lavoro dell'architetto Cavallo è una guida preziosa per la crescita culturale della città, sulla quale l'amministrazione comunale che rappresento sta investendo moltissimo. Sono anche lieta per il risultato raggiunto dalla città di Gaeta, segno inequivocabile delle potenzialità che la nostra provincia è in grado di esprimere", ha concluso Celentano. (segue) (Rer)