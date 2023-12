Cultura: Latina e Gaeta in corsa per la Capitale italiana 2026 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra le altre finaliste ci sono le città di Agnone (Isernia); Alba (Cuneo); L’Aquila; Lucera (Foggia); Maratea (Potenza); Rimini; Treviso e l'Unione dei Comuni Valdichiana Senese (Siena). Le finaliste verranno convocate i prossimi 4 e 5 marzo per le audizioni pubbliche. Sarà questa l’occasione per ogni candidata di illustrare nel dettaglio il proprio progetto agli esperti che dovranno valutarli. La proclamazione della Capitale italiana della Cultura, poi, si terrà entro il 29 marzo 2024 e la città vincitrice sarà assegnataria di un contributo finanziario di un milione di euro per concretizzare gli obiettivi delineati nel progetto di candidatura. Il finanziamento permetterà di tradurre le idee in azioni concrete, dando vita a un programma annuale per esporre la ricchezza culturale e le prospettive di sviluppo della vincitrice. (Rer)