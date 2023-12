Imprese: Covisian acquisisce il 100 per cento di Esosphera, pioniere in Italia nelle soluzioni di AI conversazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Covisian, gruppo tecnologico leader a livello internazionale nelle soluzioni innovative di Customer eXperience, ha perfezionato l’acquisto del 100 per cento di Esosphera tra le prime aziende in Italia a sviluppare soluzioni proprietarie di voicebot e chatbot basate sull’Intelligenza Artificiale Conversazionale volte a migliorare la Customer eXperience. Esosphera - si legge in una nota - offre soluzioni che ottimizzano la relazione con gli utenti, attraverso una tecnologia conversazionale always on & omni-channel che migliora l’esperienza, rafforzando di conseguenza la fidelizzazione, a beneficio delle imprese clienti. Le soluzioni di voicebot conversazionali, commercializzate da Esosphera con il brand GAIA, funzionano con tutti i principali Crm e sistemi di gestione e qualunque sia il canale di comunicazione (telefono, sms, WhatsApp, social, ecc.). Le soluzioni chatbot e voicebot di Gaia sono attualmente rivolte a specifici segmenti di clientela quali Automotive retail, Assistenza Fiscale, Healthcare e Logistica, PA e Turismo. Esosphera inoltre è una “data driven company” poiché progetta lo sviluppo e l’evoluzione delle proprie soluzioni sui vari mercati sulla base di profonde e accurate analisi dei grandi volumi di dati raccolti nell’erogazione del servizio. Esosphera continuerà ad operare dalla propria sede storica di Resana (TV) con il proprio marchio e con il brand Gaia. “Alla base di questa operazione ci sono una profonda condivisione di valori e modelli di business complementari, fortemente basati su tecnologia digitale e innovazione - commenta Gabriele Moretti, presidente e fondatore di Covisian che prosegue - con Esosphera condividiamo la convinzione che il fattore umano, in attività sempre più caratterizzate dalla tecnologia, sarà un elemento determinante, per le imprese e per la società nel suo insieme”. “Le soluzioni di Esosphera, insieme alle tecnologie della piattaforma proprietaria Smile CX di Covisian consentiranno un’introduzione consapevole e controllata dell’intelligenza artificiale generativa nei servizi di customer care, bilanciando l'efficienza e riduzione dei costi con la Customer Experience dei clienti finali” commenta Fabio Sattolo, Group Chief People and Technology Officer di Covisian. (segue) (Com)