Imprese: Covisian acquisisce il 100 per cento di Esosphera, pioniere in Italia nelle soluzioni di AI conversazionale (2)

- “Abbiamo sempre creduto in un utilizzo dell’AI a supporto delle persone, per generare efficienza e produttività nelle operazioni ripetitive, dando modo alle persone di concentrarsi su attività a maggior valore - commenta Francesco Rienzi presidente e fondatore di Esosphera -. L’AI conversazionale di Gaia si sposa perfettamente con le soluzioni di CX Pro di Covisian, per offrire un’esperienza innovativa in grado di aumentare l'efficienza per le aziende in misura esponenziale”. Nella fase di due diligence Covisian è stata assistita da un team di Kpmg Transaction Services guidato dal partner Massimiliano Battaglia e dal manager Andrea Di Marco, oltre che da Alberto Cirillo e Valeria Virzì per l’assistenza contrattuale. Esosphera è stata assistita da Kpmg Corporate Finance in qualità di advisor finanziario M&A nella fase di origination e di gestione dell’operazione con un team composto dal Director Fabio Tonon, dal Senior Manager Luca Masaro e dall’Analyst Luca Nordio. Per gli aspetti contrattuali Esosphera è stata seguita da Andrea Minozzi e Piero Cecchinato di Avvecomm Legal. (Com)