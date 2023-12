Cop28: M5s, basta propaganda su nucleare, si tiri dritto su rinnovabili ed efficienza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla fine il colpo di scena dell'ultimo momento c'è stato. Dopo anni di Cop, in cui si è parlato di riduzione delle emissioni, ma senza specificare come, nel testo finale approvato a Dubai si scrive di uscire dall'era del carbone, del petrolio e del gas naturale, responsabili per il 75 per cento delle emissioni climalteranti. Lo dichiarano in una nota i parlamentari del Movimento 5 stelle nelle commissioni Ambiente di Camera e Senato. “Non un accordo storico come è stato definito, ma un punto di partenza, che ci portiamo a casa, anche se poteva esserci più visione e più coraggio perché al 'phase out', ovvero l'uscita netta dalle fossili, si è preferito il termine più ambiguo di 'transition away', che consideriamo comunque un risultato viste le premesse. Nel testo si riconosce la piena maturità delle rinnovabili, le si considerano tecnologie sempre più disponibili i cui costi sono costantemente diminuiti, e si chiede di triplicarne la capacità duplicando gli sforzi per l'efficienza energetica. A questo punto non siamo più disposti a una trattativa al ribasso con il nostro governo, al quale chiediamo un rapido cambio di passo per sbloccare al più presto un settore strategico, quale è quello delle rinnovabili, per il nostro Paese, tenuto nella paralisi più totale per tutti questi mesi", sottolineano i parlamentari M5s, che aggiungono: "Quello stesso governo che a Dubai ha rappresentato l'Italia sostenendo di voler puntare alla transizione energetica ed ecologica e triplicare le rinnovabili, ma poi le tassa e scommette sul nucleare. Riteniamo, inoltre, che le dichiarazioni di Pichetto Fratin e Tajani, uscite sulle agenzie di oggi, che inneggiano a un ruolo chiave del nucleare siano gravi e fuorvianti: nel testo non c'è alcun riconoscimento al nucleare come tecnologia strategica per il raggiungimento di zero emissioni nel 2050, anzi la si rilega a opzione secondaria rispetto ai chiari e forti impegni su rinnovabili, efficienza energetica e batterie, che il testo sottolinea esplicitamente come le tecnologie chiave, quelle più economiche e disponibili oggi. Quindi la smettano con la solita propaganda e si vadano a rileggere bene il documento e la smettano anche di darci degli ideologisti o dei talebani ambientalisti, visto che quasi 200 economie mondiali sono arrivate a una convergenza verso posizioni che il Movimento 5 stelle sostiene da sempre". (Rin)