Cultura: Zaia, Treviso ha tutte carte in regola per titolo di Capitale italiana

- Treviso ha tutte le carte in regola per sperare nel titolo di Capitale italiana della cultura 2026. Lo ha dichiarato Luca Zaia, presidente della regione Veneto, a commento della pubblicazione delle dieci finaliste del premio tra cui è presente anche la città trevigiana. "La collocazione tra le dieci finaliste - ha sottolineato Zaia - è già un premio alle intuizioni di chi ha pensato e presentato la candidatura ma è anche un riconoscimento che lascia sperare in ulteriori successi. Treviso, con la sua tradizione di accoglienza, ha tutte le carte in regola per concorrere al titolo di Capitale italiana della Cultura, sia come città con il suo centro storico, la sua storia, i suoi tesori artistici, i suoi musei, le sue biblioteche e i personaggi che ne hanno segnato la vita sia come capoluogo della Marca, territorio la cui rilevanza è universalmente riconosciuta". "Mi rallegro con il sindaco Mario Conte per il raggiungimento di questa prima importante tappa e lo ringrazio per l'impegno profuso dal Comune insieme a tutte le istituzioni, associazioni e organizzazioni riunite tra i promotori e i patrocinatori dell'iniziativa", ha concluso. (Rev)