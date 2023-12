Piemonte: assessore Famiglia, arrivano 27 nuovi Municipality family manager

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quella di oggi è una pietra miliare nel progetto 'Comuni amici della Famiglia' in quanto i nuovi 27 Municipality family manager rappresentano figure fondamentali per l'attuazione delle azioni concrete all'interno dei Comuni. Lo ha affermato l'assessore alla Famiglia del Piemonte Chiara Caucino in occasione della partenza dell'iniziativa 'Comuni amici della famiglia'. "Saranno coinvolti nella concreta co-progettazione e realizzazione degli interventi per le famiglie, nella definizione e nell'attivazione di interventi nell'area ambiente e qualità della vita, con particolare attenzione agli interventi per le famiglie di nuova formazione, nella definizione e attivazione di interventi nell'area della comunità educante e soprattutto nei servizi alle famiglie stesse. L'evento odierno non vuole certamente essere un punto di arrivo, ma di partenza, per rendere il Piemonte una Regione sempre più 'family friendly' nella speranza che sempre più Comuni possano aderire al progetto e al network nazionale", ha concluso Caucino. (Rpi)