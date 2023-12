Ue: Sanchez accusa Weber di diffondere i "proclami infondati" dei popolari spagnoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Partito popolare europeo (Ppe), Manfred Weber, ripete i "proclami infondati" dei popolari spagnoli sulla situazione politica nel Paese, sostenendo che si tratta di una "democrazia piena". Lo ha detto il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, rispondendo alle dure accuse di Weber incentrate, in particolare, sulla legge di amnistia per i leader indipendentisti catalani coinvolti nel processo per il referendum illegale del 2017, e alla minaccia di istituire una commissione d'inchiesta al Parlamento europeo. Secondo Sanchez, "la vera minaccia in Spagna e in Europa è l'avanzata dell'estrema destra e l'irresponsabilità delle destre tradizionali che stanno aprendo le porte ai governi di coalizione e stanno adottando molte delle idee dell'ultradestra". "Questo tandem reazionario è quello che sta indebolendo il progetto europeo, erodendo le democrazie, mettendo fuori legge i partiti politici, attaccando la separazione dei poteri e mettendo a tacere i media critici", ha contrattaccato il leader socialista. Sanchez ha poi chiesto direttamente al politico tedesco se "si sente a suo agio nell'essere complice di questa minaccia", aggiungendo che "se vuole aiutare, allora dovrebbe conoscere meglio ciò che sta accadendo in Spagna".(Spm)